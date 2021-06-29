Galatasaray'dan skandal açıklama! Taylan Antalyalı'yı destekleyip sapkınlığı savundular...

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Eşcinsel sapıklar adına 'Onur Haftası' dedikleri günlerde düzenlemek istedikleri yürüyüşlerle sapkınlıklarını toplumda yaygınlaştırmak ve meşru hale getirmek isterken yine büyük tepki aldılar.

Paylaştığı fotoğraf karesi ile tepkileri üzerine çekmişti

Eşcinsel sapkınlığı 'insan hakkı' görerek onlara destek veren azgın azınlığa, Galatasaray'lı futbolcu Tanyal Antalyalı da katıldı. Antalyalı, üzerinde sapkınlığı temsil renklerle donatılmış 'Gururla destekliyorum' yazılı tişörtü ile poz vererek bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı kırmızılı futbolcuya tepki yağdı.

'Eşcinsel' ifadesini kullanmadan sapkınlara destek verdi!

Gelen tepkilerden sonra kameralar karşısına geçen Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Antalyalı'ya destek vererek, eşcinsel sapkınlığın 'insan hakkı' olduğunu öne sürdü. 'Eşcinsel' ifadesini kullanmadan üstü kapalı şekilde sapkınları destekleyen Sanver, "Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan Galatasaray Lisesi'nden alır. Bu değerler arasında, ifade özgürlüğü vardır. Bu değerler arasında hiç kimsenin kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramaması vardır. Bu değerler arasında kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği gerçeği vardır." dedi.

'Tereddütsüz yanındayız'

Remzi Sanver, sözlerini şöyle tamamladı: "Değerli sporcumuz sayın Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada bu yönde verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu, demokratik eleştirileri sınırlarının çok dışındaki ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak bu olayda tereddütsüz kendisinin yanında durduğumuzu ve dilerse hukuki süreçler de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."