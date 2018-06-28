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Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir isme yöneldi.

28 Haziran 2018 Perşembe 03:03
Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası

KALİTELİ BİR İSİM

GALATASARAY’DAN yılın bombası… Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen ve zaman zaman kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için Galatasaray harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim’in geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’la yaptığı görüşmede 23 yaşındaki oyuncunun ismini verdiği ve ‘Ozan kaliteli bir isim, alabiliyorsak alalım’ dediği öğrenildi.

OTURUR KONUŞURUZ

SARI-KIRMIZILI yönetim, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe’yle irtibata geçerek Ozan hakkında bilgi aldı. Bir Sarı-Lacivertli yöneticinin G.Saray’a, “Şu anda satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yeni hocamız ne karar verir bilemeyiz. Olumsuz rapor verirse oturur konuşuruz” dediği ileri sürüldü. Galatasaray transfer komitesi şimdi Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu’nun vereceği kararı beklemeye başladı.

FİYAT 2 MİLYON EURO

F.BAHÇE’DEN olumlu bir dönüş gelirse pazarlıklar başlayacak. G.Saray’ın Ozan Tufan için ayırdığı bütçe ise 2 milyon euro… Fenerbahçe’yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, 2015 yaz transfer döneminde Bursaspor’dan Sarı-Lacivertliler’e 7 milyon euroya gelmişti. F.Bahçe yönetimi Galatasaray’ın bu teklifini kabul ederse uzun bir aradan sonra iki takım arasında transfer gerçekleşecek.

 Kaynak:Güneş

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 03:03
  1. Bursa
  2. Galatasaray
  3. Ozan Tufan
  4. Fenerbahçe
  5. Fatih Terim

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