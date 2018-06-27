Galatasaray'dan Niasse bombası

LEİCESTER FİYAT ARTTIRDI

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine yine Premier Lig’den bir isim geldi. Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılılar, golcü transferinde ilk sıraya Leicester City’de forma giyen Ahmed Musa’yı yazmıştı. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Nijerya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından İngiliz ekibi fiyat arttırdı. FFP nedeniyle sıkıntılı olan Galatasaray ise Leicester’ın bu kararı sonrasında rotasını değiştirdi.

OYUNCU GELMEK İSTİYOR

Sarı Kırmızılılar, bu kez eski göz ağrısı Oumar Niasse’ı gündemine aldı… Oyuncuyu iki sezondur kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’ı, menajerler vasıtasıyla temasa geçtiği ve yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Niasse’ın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı ve Sarı-Kırmızılı yöneticilere ‘gelirim’ yanıtını verdiği öğrenildi. Yönetim, haftaya Everton’la masaya oturacak.

İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunacak olan Galatasaray Yönetimi, anlaşma sağlanması durumunda oyuncuyu İsviçre kampına getirecek. Everton’a 2015-16 sezonunun devre arasında Lokomotiv Moskova’dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Niasse, geçen sezon Premier Lig’de 22 maçta oynadı ve 8 gol 3 asistlik performans sergiledi. Niasse'ın Merseyside ekibiyle iki senelik daha mukavelesi bulunuyor.

Kaynak:Güneş