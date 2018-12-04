Galatasaray'dan Kulüpler Birliği Vakfı kararı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının, sarı-kırmızılı kulübe yönelik yaptığı açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene kadar vakfın toplantılarına katılmayacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir. Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek Kulüpler Birliği Vakfının toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün, Kulüpler Birliği Vakfının kuruluşundan bu yana üyesi olduğunun ve yönetim kurulunda da bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulüpler Birliği Vakfının, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır. Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır. Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz. Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz."