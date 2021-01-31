Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün transfer görüşmeleri yaptığı İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 yendiği Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklamada bulundu.
Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, "Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" yanıtını verdi ve aracına binerek salondan ayrıldı.
Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise Galatasaray'a karşı çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, transferle ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.