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Galatasaray'dan iki transfer bombası birden! Premier Lig ve Barcelona'dan...

Ara transfer döneminde kadroya takviye yapacak olan Galatasaray, La Liga ekibi Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Premier Lig takımı Everton'dan Oumar Niasse'yi almak istiyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:10
Galatasaray'dan iki transfer bombası birden! Premier Lig ve Barcelona'dan...

Lig ve Avrupa'da üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray'da ara transfer için düğmeye basıldı.

Devre arasında 2 stoper ve 2 forvete ihtiyacı olan Fatih Terim'e yönetim transfer için söz verdi. FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve takımında oynamayan kiralanabilecek oyuncuları gündemine aldı. İşte listenin ilk iki sırasındaki isim: Barcelona'dan Thomas Vermaelen ve Everton'dan Oumar Niasse.

MAICON'UN YERİNE GELİYOR

Ocak ayında Maicon'u kesin olarak yollayacak Galatasaray'da savunmaya liderlik yapacak stoper profiline Vermaelen uyuyor. Ozan Kabak ve Serdar Aziz'in aksine solak olan 32 yaşındaki Belçikalı yıldızın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Katalan ekibinin fazla forma şansı bulamayan Vermaelen için sorun çıkarmayacağı tahmin ediliyor.

NIASSE TÜRKİYE'YE SICAK

Cenk Tosun'lu Everton'da Premier Lig'de sadece 48 dakika süre alan Niasse de Terim'in istediği hızlı ve hareketli forvet tanımını karşılıyor. 28 yaşındaki Senegalli golcü Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Everton'a kiralık teklifi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Niasse'nin sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyacak.

(Sabah)

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 13:10
  1. Galatasaray
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. Barcelona
  5. Thomas Vermaelen
  6. Oumar Niasse
  7. Premier Lig
  8. La Liga
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