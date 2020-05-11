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Spor

Galatasaray'dan Gökhan Töre atağı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Gökhan Töre için tekrardan harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 00:16:00 -
Galatasaray'dan Gökhan Töre atağı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Gökhan Töre için tekrardan kolları sıvadı.

Gökhan Töre ısrarı devam ediyor

Fatih Terim'in yerli statüsünde bazı isimler istediği ve bu ismin Gökhan Töre olduğu ortaya çıktı. Gökhan Töre'nin de tekrardan İstanbul'a dönemk istediği ve bu transferin sezon sonu ciddiye kavuşacağı iddia edildi.

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