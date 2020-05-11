Galatasaray'dan Gökhan Töre atağı
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Gökhan Töre için tekrardan harekete geçti.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Gökhan Töre için tekrardan kolları sıvadı.
Gökhan Töre ısrarı devam ediyor
Fatih Terim'in yerli statüsünde bazı isimler istediği ve bu ismin Gökhan Töre olduğu ortaya çıktı. Gökhan Töre'nin de tekrardan İstanbul'a dönemk istediği ve bu transferin sezon sonu ciddiye kavuşacağı iddia edildi.