Galatasaray'dan Demba Ba bombası
Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Galatasaray, Çin'de top koşturan Demba Ba'yı kiralamak için harekete geçti.07 Aralık 2018 Cuma 18:51
Devre arasında hücum hattını en az 2 forvet transferiyle zenginleştirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibinin eski futbolcusuna kancayı taktı.
Haber Global'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba'yı kiralamak için harekete geçti.
17 maçta 5 gol attı
11 Kasım'da biten Çin Liginin ardından golcü futbolcuyla görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılılar, Shanghai Shenhua'nın izin vermesi halinde devre arasında Demba Ba'yı 6 aylığına kiralayacak.
33 yaşındaki Senegalli, bu sezon Çin Süper Liginde çıktığı 17 maçta 5 gol attı.
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