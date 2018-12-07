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Galatasaray'dan Demba Ba bombası

Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Galatasaray, Çin'de top koşturan Demba Ba'yı kiralamak için harekete geçti.

07 Aralık 2018 Cuma 18:51
Galatasaray'dan Demba Ba bombası

Devre arasında hücum hattını en az 2 forvet transferiyle zenginleştirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibinin eski futbolcusuna kancayı taktı.

Haber Global'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba'yı kiralamak için harekete geçti.

17 maçta 5 gol attı

11 Kasım'da biten Çin Liginin ardından golcü futbolcuyla görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılılar, Shanghai Shenhua'nın izin vermesi halinde devre arasında Demba Ba'yı 6 aylığına kiralayacak.

33 yaşındaki Senegalli, bu sezon Çin Süper Liginde çıktığı 17 maçta 5 gol attı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:51
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Senegal
  4. Shanghai
  5. Demba Ba

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