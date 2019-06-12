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Galatasaray’dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması!

Galatasaray Divan Üyesi Sami Çölgeçen, kulüp içerisinde bir dönem bazı futbolcuların Orhan Ak vasıtasıyla zorla FETÖ yapılanmasına sokulmak istendiğini açıkladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
Galatasaray’dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması!

Galatasaray Divan Üyesi Sami Çölgeçen, Divan Kurulu'nun Haziran ayında yapılan toplantısında bir dönem bazı sarı-kırmızılı futbolcuların Orhan Ak vasıtasıyla zorla FETÖ yapılanmasının içine çekildiğini söyledi ve Hasan Şaş'ın bu dönemde tek başına savaştığını kaydetti.

Sporx'in haberine göre, oyuncuların bu yapılanma içinde yer almazlarsa oynayamamaktan korktuğunu belirten Çölgeçen, "Milli Takımlara baktığım dönemde, oyunculardan ikisi bana geldi. "Sami Ağabey" dediler "Bizim bir derdimiz var. İsimleri bende saklı. Bizi zorla cuma namazına götürüyorlar ve sonra Orhan Ak'ın evine götürüyorlar dediler. Bize ziyafet veriliyor ve sonra siyah BMW'li bir adam geliyor, bize dini telkinlerde buunuyor, kitaplar dağıtıyor. Sonra o malum, bizi omuzlarımuzdan tutuyor ve 'siz artık bizden oldunuz, Galatasaray'da sırtınız yere gelmez' diyorlar. Biz bundan muntazarız, bunlara uymazsak bu takımda nasıl oynayacağız diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hasan Şaş tek başıma mücadele ediyorum" dedi

O dönem yöneticilerle görüşmesine rağmen bu olayı çözemediğini kaydeden eski idareci, "Benim aklıma ilk gelen Hasan Şaş. Hasan Şaş haberin var mı bunlardan dedim. Ah be abi, bir tek ben mücadele ediyorum, kimse bana yardım etmiyor dedi. Hasan Şaş'ın bu yönünün bilinmesini isterim. Hasan Şaş, Galatasaray'ın batıya açılan penceresine layık. O zamanlar FETÖ çok moda olduğu için kimse bir şey yapamadı ya da yapmadı. Allah'tan artık kapandı." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
  1. Galatasaray
  2. FETÖ

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