Galatasaray'dan çifte transfer atağı! Anderlecht'in iki yıldızını transfer ediyor...

Bu transferi kovalayan Ceylan Çalışkan’ın dün Abdürrahim Albayrak’la yaptığı görüşme Gervinho üzerine çekildi. Fakat Çalışkan’ın, Albayrak’a Teodorczyk’in yanında Kara Mbodji ve Isaac Thelin’le ilgili bir teklif getirdiği ortaya çıktı.

Çalışkan’ın Anderlecht’in sportif direktörü Luc Devroe’nin imzasıyla getirdiği görüşme talebinde, bir yetkilinin Brüksel’e beklendiği ve 3 oyuncu içinde görüşme yapılabileceği belirtildi. G.Saray yönetimi bu mektubu değerlendirecek ve Brüksel’e gitme kararı verirse gelecek hafta sürpriz bir görüşmenin olmasının önü açılacak.

Kaynak: Fotospor