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Galatasaray'dan çifte transfer atağı! Anderlecht'in iki yıldızını transfer ediyor...

Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye başlayan Galatasaray Belçika ekiplerinden Anderlechte kadroda düşünülmeyen Lukas Teodorczyk’i gündemine aldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 02:54
Galatasaray'dan çifte transfer atağı! Anderlecht'in iki yıldızını transfer ediyor...

Bu transferi kovalayan Ceylan Çalışkan’ın dün Abdürrahim Albayrak’la yaptığı görüşme Gervinho üzerine çekildi. Fakat Çalışkan’ın, Albayrak’a Teodorczyk’in yanında Kara Mbodji ve Isaac Thelin’le ilgili bir teklif getirdiği ortaya çıktı.

Çalışkan’ın Anderlecht’in sportif direktörü Luc Devroe’nin imzasıyla getirdiği görüşme talebinde, bir yetkilinin Brüksel’e beklendiği ve 3 oyuncu içinde görüşme yapılabileceği belirtildi. G.Saray yönetimi bu mektubu değerlendirecek ve Brüksel’e gitme kararı verirse gelecek hafta sürpriz bir görüşmenin olmasının önü açılacak.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 02:54
  1. Galatasaray
  2. Anderlecht
  3. Lukas Teodorczyk
  4. Isaac Thelin
  5. Kara Mbodji
  6. Belçika

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