Galatasaray'dan ayrıldı, yeni takımıyla işi bitirmek üzere

Bursaspor transferde hızlandı. Yeşil-Beyazlılar, Montpellier'le Sio için anlaşmak üzere.

Başarılı forvetin Kembo takasıyla birkaç güne kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Asıl gündem ise Yasin Öztekin. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren başarılı oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

İMZA ÇOK YAKIN

Yasin Öztekin'in önümüzdeki günlerde Bursaspor'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Fanatik)