Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koordinasyon çalışmasının ardından interval koşular yaptığı bildirildi. Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda ile yeni transfer Jean Michael Seri'nin de katıldığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

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