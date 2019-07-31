0553 313 94 23

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:06
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koordinasyon çalışmasının ardından interval koşular yaptığı bildirildi.

Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda ile yeni transfer Jean Michael Seri'nin de katıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:06
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
    1. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman..
    2. Eski başbakanın damadı ölü bulundu!
    3. KKTC’de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan..
    5. Prof. Çeker uyardı: Böyle bir iddia..
    6. İzmir’de zeytinlik alanda yangın
    7. Norveç’te heyelan: 1 kişi öldü, 10..
    8. Futbol: Hazırlık Maçı
    9. "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır"
    10. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    11. Adanaspor'da transfer
    12. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    13. Tunus'un ikinci partisi Cumhurbaşkanı..
    14. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    15. Otobüs kazasında ölen ve..
    16. Fed'den 11 yıl sonra gelen ilk faiz..
    17. CHP'li Avcılar Belediyesi'nden şok..
    18. Maçın ardından
    19. Libya'daki Şerare petrol sahasında..
    20. Kayseri'de kadın cinayeti
    21. Nijerya İslami Hareketi sokak..
    22. Teksas’takiyangında 6 kişi yaralandı
    23. Ersun Yanal: “Kolarov kendisini..
    24. Devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
    25. Rusya'da 3 milyon hektarı aşkın orman..
    26. "Fethiye Körfezi'ndeki renk..
    27. Fed faiz kararını açıkladı
    28. Fenerbahçe, Audi Kupası'nda dördüncü..
    29. Bıçaklı ağır yaralamaya adli kontrol
    30. Trump’ın damadı Kushner ve Ürdün Kralı..
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi