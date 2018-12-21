Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları
- Rodrigues ve Sinan Gümüş takımla çalıştı21 Aralık 2018 Cuma 13:56
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
Tedavileri tamamlanan Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş'ün antrenmanda takımla çalıştığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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