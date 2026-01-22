Galatasaray’da Singo krizi büyümeden bitti: Yener İnce, sağlık sorunu iddialarını yalanladı

  • İSTANBUL
Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Wilfried Singo’nun sakatlığı ve kariyerine ilişkin ortaya atılan "Artık sağ bek oynayamaz" iddialarını sert bir dille yalanlayarak son noktayı koydu.

Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, son dönemde sosyal medyada ve bazı mecralarda Wilfried Singo hakkında dolaşan iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Singo’nun sakatlığı nedeniyle bir daha sağ bek mevkiinde görev yapamayacağı yönündeki teşhis haberlerinin asılsız olduğunu belirten İnce, "Tarafımca böyle bir açıklama yapılmamıştır, bu iddialar tamamen hayal ürünüdür" dedi.

Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında çıkan haberler için açıklamalarda bulundu. Yener İnce, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Kulübü'nden, Wilfired Singo ile ilgili çıkan "Bundan sonra kariyeri boyunca sağ bek oynayamaz" iddiaları üzerine açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Wilfired Singo ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yener İnce yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medyada yer alan "Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu." ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.

