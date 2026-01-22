Galatasaray’da Singo krizi büyümeden bitti: Yener İnce, sağlık sorunu iddialarını yalanladı

Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, son dönemde sosyal medyada ve bazı mecralarda Wilfried Singo hakkında dolaşan iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Singo’nun sakatlığı nedeniyle bir daha sağ bek mevkiinde görev yapamayacağı yönündeki teşhis haberlerinin asılsız olduğunu belirten İnce, "Tarafımca böyle bir açıklama yapılmamıştır, bu iddialar tamamen hayal ürünüdür" dedi.

Yener İnce yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medyada yer alan "Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu." ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.