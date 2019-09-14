Galatasaray'da sakatlık şoku! Ameliyat oldu... Galatasaray, Kasımpaşa maçında yüzüne darbe alan ve çenesinde iki kırık tespit edilen Belhanda'nın ameliyat olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir.

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