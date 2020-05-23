Galatasaray'da sağ beke sürpriz aday!

Olympiakos, Omar Elabdellaoui’ye yıllık 750 bin Euro ödeyebileceğini iletti fakat Norveç milli takımı forması da giyen tecrübeli futbolcu, daha yüksek bir ücreti hak ettiğini düşünüyor. Galatasaray’ın oyuncuya 1 milyon Euro yıllık ücret ile iki artı bir yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.

Yeni sağ bek Norveçli

Futbolcu ve temsilcisi Jim Solbakken'i çok iyi tanıyan FIFA menajeri Uğur Avadan, "Omar'ın menajeri Solbakken ile daha önce birlikte iş yaptık. 2 sene önce Türkiye'den büyük kulüplerin Omar Elabdellaui'ye ilgisi vardı. Bu anlamda Galatasaray ön plana çıkıyor. Galatasaray futbolcuyu istedi. O dönem transfer ücreti yüksekti. 6 milyon Euro istemişlerdi.

Şimdi sözleşmesi bitiyor. Tartışılacak bir oyuncu değil. Yaş itibariyle ideal bir yaşta. Çok iyi bir oyuncu. Galatasaray alırsa çok iyi bir transfer yapmış olur. Çok yüksek rakamlar isteyeceğini tahmin etmiyorum. 1 milyon Euro yıllık ücret bu seviyedeki bir oyuncu için hiç de fazla değil. İkna edilebilirse gelir" dedi.

(Ajansspor)