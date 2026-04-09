  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı İktidar rüyası gören CHP'ye şamarı indirdi 3 tır sınırı geçti! Türkiye’den İran’a tıbbi yardım sevkiyatı Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti Türkiye'den dev operasyon Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar Erdoğan, Trump'ın ardından o liderle görüştü Aslan İzmir’de hata yapmadı 8 maddelik MGK bildirisi yayımlandı Alçak provokasyon! Camiye kalleş saldırı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'da köstebek krizi! Okan Buruk: 'Bizi içeride hangi hain satıyorsa yakalayacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından bir açıklama yaparak kulübün içerisinde bir hain olduğunu iddia etti. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray, erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Cimbom aldığı 3 puanla rakipleriyle arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı.

Karşılaşmanın ardından ise teknik direktör Okan Buruk'tan ilginç bir açıklama geldi.

Buruk, kulüpte bir hain olduğunu söyledi.

 

Okan Buruk'un sözleri şöyle:

"Bugünkü kadro hiç beklenmedik bir kadroydu. Bazı maçlar tahmin edilebilir, saygı duyuyorum."

"İçeriden haber alınabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ancak Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor."

"Önlem almamız gerekiyor. Belki son antrenmanda 11'i belli etmeyip ona göre çalışacağız."

"İÇERİDEKİ HAİNLERİ BULACAĞIZ"

"Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. İçerideki hainleri bulacağız."

"İçeride Galatasaray'a zarar verip, kadrosunun yayılmasını sağlayan hainler var! Takımını kim satıyorsa ortaya çıkarıp önlem almamız gerekiyor."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23