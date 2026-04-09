Galatasaray'da köstebek krizi! Okan Buruk: 'Bizi içeride hangi hain satıyorsa yakalayacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından bir açıklama yaparak kulübün içerisinde bir hain olduğunu iddia etti. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray, erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Cimbom aldığı 3 puanla rakipleriyle arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı.

Karşılaşmanın ardından ise teknik direktör Okan Buruk'tan ilginç bir açıklama geldi.

Buruk, kulüpte bir hain olduğunu söyledi.

Okan Buruk'un sözleri şöyle:

"Bugünkü kadro hiç beklenmedik bir kadroydu. Bazı maçlar tahmin edilebilir, saygı duyuyorum."

"İçeriden haber alınabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ancak Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor."

"Önlem almamız gerekiyor. Belki son antrenmanda 11'i belli etmeyip ona göre çalışacağız."

"İÇERİDEKİ HAİNLERİ BULACAĞIZ"

"Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. İçerideki hainleri bulacağız."

"İçeride Galatasaray'a zarar verip, kadrosunun yayılmasını sağlayan hainler var! Takımını kim satıyorsa ortaya çıkarıp önlem almamız gerekiyor."