Gün içerisinde pek çoğumuz bu detayı atlıyoruz! Ruh halinizi bozan şey bu olabilir
Yeterince su içmemek yalnızca bedeni değil, ruh halini de doğrudan etkiliyor. Hafif düzeyde sıvı kaybında bile önce dikkat değil, duygu durumu bozulabiliyor.
Gün içinde yorgun, gergin, huzursuz ya da odaklanmakta zorlanıyor olmanın nedeni her zaman stres olmayabilir. Bazen sorun, fark edilmeden gelişen susuzlukta gizleniyor. Vücudun sıvı dengesi bozulduğunda bunun etkisi yalnızca kaslarda ya da ciltte görülmüyor; beyin de bu değişime hızlı tepki veriyor. Üstelik hafif susuzlukta bile ilk etkilenen alanlardan biri ruh hali oluyor.
Susuzluk çoğu zaman baş ağrısı, halsizlik ya da ağız kuruluğu ile ilişkilendiriliyor. Ancak sıvı kaybının ilk etkileri duygular üzerinde de ortaya çıkabiliyor. Hafif düzeyde susuzlukta bile kişinin ruh halinde dalgalanma, gerginlik, keyifsizlik ve zihinsel yorgunluk görülebiliyor. Bu tablo, düşünme becerilerindeki belirgin bozulmadan daha erken ortaya çıkabiliyor. Yani kişi henüz ciddi bir bilişsel sorun yaşamadan önce bile kendini daha sinirli, daha isteksiz ya da daha düşük enerjili hissedebiliyor.
Sıvı kaybı arttıkça yalnızca duygu durumu değil, dikkat ve yüksek düzeyli düşünme becerileri de etkilenmeye başlıyor. Konsantrasyon düşebiliyor, problem çözmek zorlaşabiliyor ve zihinsel performans belirgin şekilde gerileyebiliyor. Bunun nedenlerinden birinin beyne giden kan akışındaki değişim olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca beynin içindeki sıvı dengesi bozulduğunda sinir iletilerinin de yavaşlayabildiği belirtiliyor. Bu durum, beyin sisi, yorgunluk ve baş ağrısı gibi şikayetleri beraberinde getirebiliyor.
Ruh hali neden önce bozuluyor? Beyin, sıvı dengesine karşı oldukça hassas çalışıyor. Vücuttaki su oranı azaldığında elektrolit dengesi de etkileniyor. Bu da sinir sisteminin işleyişini zorlaştırabiliyor. Sonuç olarak kişi kendini normalden daha gergin, kırılgan ya da tükenmiş hissedebiliyor. Özellikle yoğun iş temposunda, kahve tüketiminin arttığı günlerde, su içmenin ihmal edildiği zamanlarda ya da egzersiz sonrası sıvı kaybı yerine konmadığında bu değişim daha kolay hissedilebiliyor.
Susuzluğun zihinsel etkileri herkeste aynı şiddette görülmeyebiliyor. İleri yaştaki bireyler, çocuklar ve bazı ilaçları kullanan kişiler bu değişimlere daha açık olabiliyor. Yaş ilerledikçe susama hissinin zayıflaması ve vücudun su rezervinin azalması da bu durumu güçlendirebiliyor. Kadınlarda, diyabet gibi bazı sağlık sorunları olan kişilerde, sıcak iklimlerde yaşayanlarda ya da yoğun stres altında çalışanlarda etkiler daha erken fark edilebiliyor. Ağır egzersiz sonrası yaşanan hafif sıvı kaybı da benzer yakınmalara yol açabiliyor.
Ruh halinde ani değişim, dikkat toplamada zorlanma ve yorgunluk hafif susuzluğun erken işaretleri arasında yer alabiliyor. Ancak tabloya bilinç bulanıklığı, mide bulantısı ya da kusma da ekleniyorsa bu durum daha ciddi bir sıvı veya elektrolit dengesizliğine işaret edebiliyor.
İyi haber şu ki sıvı dengesi yeniden sağlandığında beyin de buna hızlı yanıt verebiliyor. Su alımı arttığında dolaşım düzeliyor, odak toparlanıyor ve kişi kendini daha enerjik hissedebiliyor. Kısa süreli hafıza, dikkat süresi, tepki hızı ve genel ruh halinde iyileşme görülebiliyor. Su dengesinin yerine gelmesiyle birlikte yorgunluk, gerginlik ve genel huzursuzluk hissinin azalabildiği belirtiliyor. Kişi kendini daha sakin, daha motive ve daha berrak hissedebiliyor.
Sıvı ihtiyacını karşılamak için bir anda çok fazla su içmek yerine bunu gün içine yaymak daha etkili kabul ediliyor. Düzenli aralıklarla su içmek, vücudun bu sıvıyı daha verimli kullanmasına yardımcı olabiliyor. Günlük yaklaşık 8 ila 10 bardak su içmek öneriliyor. Ancak sıcak hava, yoğun hareketlilik ya da kuru ortamlar bu ihtiyacı artırabiliyor. Susamayı beklemeden su içmek, su oranı yüksek meyve ve sebzeleri beslenmeye eklemek ve idrar rengini takip etmek de günlük dengeyi korumada yardımcı olabiliyor.
