Gün içerisinde pek çoğumuz bu detayı atlıyoruz! Ruh halinizi bozan şey bu olabilir

Susuzluk çoğu zaman baş ağrısı, halsizlik ya da ağız kuruluğu ile ilişkilendiriliyor. Ancak sıvı kaybının ilk etkileri duygular üzerinde de ortaya çıkabiliyor. Hafif düzeyde susuzlukta bile kişinin ruh halinde dalgalanma, gerginlik, keyifsizlik ve zihinsel yorgunluk görülebiliyor. Bu tablo, düşünme becerilerindeki belirgin bozulmadan daha erken ortaya çıkabiliyor. Yani kişi henüz ciddi bir bilişsel sorun yaşamadan önce bile kendini daha sinirli, daha isteksiz ya da daha düşük enerjili hissedebiliyor.