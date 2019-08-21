0553 313 94 23

Galatasaray’da Konyaspor mesaisi sürüyor

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:37
Galatasaray’da Konyaspor mesaisi sürüyor

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. İdmanın ana bölümünde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ara Güler’in gözünden Bursa
    1. Ara Güler’in gözünden Bursa
    2. Zonguldak'ta köpeğe işkence iddiası
    3. "Yemen'in güneyindeki ayaklanma..
    4. Ankara voleybolun da başkenti olacak
    5. Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale..
    6. Trump'ın ziyaretini ertelemesi..
    7. Otomobil ile tır çarpıştı: 8 yaralı
    8. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    9. Tekirdağ'da sosyal medyadan terör..
    10. Depreme dayanıklı bina nasıl..
    11. Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: “CHP..
    12. KKTC Başbakanı Ersin Tatar:
    13. Eskişehir’deki zincirleme trafik..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Erdem Özgenç Fatih Karagümrük’te
    16. Tunceli’de 3.9’luk deprem
    17. Kaçan kurbanlığı 9 gün sonra buldular
    18. Efeler turp gibi
    19. 7. Boğaziçi Film Festivali, First Cut..
    20. BM'den İdlib'e insani yardım
    21. Metin Feyzioğlu: Kavga mı edelim
    22. Amatör Spor Kulüpleri’nin 2019-2020..
    23. "Yanlışlıkla" iki günlüğüne "ünlü" oldu
    24. TDP ekipleri 24 bin 863 kişiye ulaştı
    25. KYK yurdunda kalan öğrenci ücretli..
    26. Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten..
    27. Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde
    28. Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
    29. Uzmanından korkutan uyarı: İstanbul..
    30. Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!