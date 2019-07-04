Galatasaray'da kombinelerin genel satışına başlandı

Galatasaray'da kombinelerin genel satışına başlandı04 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da 2019-2020 sezonu kombine biletlerinin genel satışına başlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon kombine kartları, passo.com.tr, Beyoğlu GS Store ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış ofislerinden genel satışa çıktı.
Kombine kartların fiyatları bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor.
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