Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, taktik idmanın ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri yaptı. Antrenman öncesinde Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı.

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