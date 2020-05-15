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Spor

Galatasaray'da gece yarısı operasyonu!

Galatasaray'da dün gece bir personelde koronavirüs görülmesi sonrası Florya'da önlemler artırıldı. Gece yarısı tam donanımlı bir dezenfekte kabini monte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 08:59:00 -
Galatasaray'da gece yarısı operasyonu!

Galatasaray'da bir personelde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım yaptığı resmi açıklama sonrası idmanların 6 gün ertelendiğini duyurdu.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Fatih Terim'in talimatıyla Florya'ya tüm gece yarısı süren çalışmalar sonrası tam donanımlı dezenfekte kabini yerleştirildi.

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre; Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne koyduğu kabinden çok daha fazla özelliğe sahip olan bu kabin oyuncuların ateşini ölçebilecek. Aynı zamanda bu dezenfekte kabini, alkol içeren dezenfektanın tutuşmasını önleyici güvenlik önlemlerine de sahip.

Sarı-Kırmızı giydirmeli şekilde yapılan dezenfekte kabini futbolcuların tesis binasına gireceği bölüme konumlandırıldı.

Daha önce de Florya'da tüm tesis koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edilmişti.

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