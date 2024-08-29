Galatasaray'da futbolcuların motivasyon kaybının sebebi ortaya çıktı!

Young Boys’a elenerek Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalamayan, hem mali yönden hem prestij açısından büyük darbe yiyen G.Saray’da şampiyonluk primlerinin aylardır yatmadığı ortaya çıktı. Bu durumun futbolcuların motivasyon kaybına neden olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın, Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması takım üzerinde mali ve prestij kaybına neden olurken, futbolcuların aylardır ödenmeyen şampiyonluk primlerinin motivasyon kaybına yol açtığı iddia edildi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Florya'daki kaynaklar, oyuncuların Mayıs ayından bu yana primlerini alamadıklarını ve bu durumun psikolojilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Dindar, "3 aydır primler yatmadı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı öncesinde Beşiktaş'ın futbolcularına yapılan özel vaatlerin aksine, Galatasaray yönetimi ne bu maçtan önce ne de Young Boys maçı öncesinde futbolcularına özel bir prim vaadi sunmadı" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Okan Buruk ile futbolcuların bu konudaki rahatsızlıklarını paylaştıkları ve Buruk'un girişimlerine rağmen gergin atmosferin hafifletilemediği belirtildi.