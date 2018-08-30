Galatasaray'da flaş gelişme! Kadro dışı kaldı
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'ın uzun süredir kadrosundan göndermek istediği Tarık Çamdal, kadro dışı bırakıldı.30 Ağustos 2018 Perşembe 11:43
Galatasaraylı taraftarların takımdan gitmesini en çok istediği isimlerden biri olan Tarık Çamdal, resmi sitedeki takım kadrosundan çıkarıldı.
"galatasaray.org"daki futbolcu fotoğraflarında Tolga Ciğerci'yle birlikte Tarık Çamdal da yoktu.
Tıpkı, Tolga Ciğerci gibi onun mukavelesinin de feshedilmesi bekleniyor.
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