Galatasaray'da flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

Galatasaraylı taraftarların takımdan gitmesini en çok istediği isimlerden biri olan Tarık Çamdal, resmi sitedeki takım kadrosundan çıkarıldı.

"galatasaray.org"daki futbolcu fotoğraflarında Tolga Ciğerci'yle birlikte Tarık Çamdal da yoktu.

Tıpkı, Tolga Ciğerci gibi onun mukavelesinin de feshedilmesi bekleniyor.