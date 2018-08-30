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Galatasaray'da flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'ın uzun süredir kadrosundan göndermek istediği Tarık Çamdal, kadro dışı bırakıldı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:43
Galatasaray'da flaş gelişme! Kadro dışı kaldı

Galatasaraylı taraftarların takımdan gitmesini en çok istediği isimlerden biri olan Tarık Çamdal, resmi sitedeki takım kadrosundan çıkarıldı.

"galatasaray.org"daki futbolcu fotoğraflarında Tolga Ciğerci'yle birlikte Tarık Çamdal da yoktu.

Tıpkı, Tolga Ciğerci gibi onun mukavelesinin de feshedilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:43
  1. Galatasaray
  2. Tarık Çamdal
  3. Kadro dışı
  4. flaş karar

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