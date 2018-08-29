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Galatasaray'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi

Galatasaray, iki yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:06
Galatasaray'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP' yapılan açıklama şu şekilde:

Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. 

Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:06
  1. Galatasaray
  2. tolga ciğerci

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