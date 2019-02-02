Galatasaray'da çifte şok! Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Mariano, maçın 18.dakikasında sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Sarı kart gören Fernandao ise Trabzonspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşan Galatasaray'a iki kötü haber birden geldi. Brezilyalı yıldız Mariano, 18. dakikada sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bırakmak zorunda kaldı. Mariano'nun son durumu çekilecek Mr'ın ardından belli olacak. Bu arada maçın 45. dakikasında sarı kart gören Fernandao ise cezalı duruma düştü. Brezilyalı yıldız Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.