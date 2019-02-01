Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları Sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, takımla çalıştı

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyununun ardından oyunsal formda taktik idman gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne de takımla çalıştı. Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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