Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan çalışmalarla başladı. Taktik organizasyonlarla devam eden antrenman, yenilenme ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Bu arada Fatih Terim, kendisini idmanda ziyaret eden torunu Nil ile antrenman sahasında bir süre vakit geçirdi.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde yapacağı idmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, öğleden sonra hava yoluyla Alanya'ya gidecek.