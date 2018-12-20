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Galatasaray'da ayrılık! Menajeri kulüp arıyor

Galatasaray'ın tecrübeli stoperlerinden Maicon'un ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 03:21
Galatasaray'da ayrılık! Menajeri kulüp arıyor

Galatasaray'da bu sezon başında Al Hilal Kulübüne transferi sezon başında yatan ve Arap kulübünün kadrosuna katmaktan vazgeçtiği Maicon'un Ocak ayında ülkesine dönme ihtimali çok fazla olduğu belirtildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in düzenli olarak forma şansı vermediği Maicon'un, menajeri Brezilya'da kulüp arayışlarına devam ediyor. Özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle Maicon'un kulüp bulunması, talip çıkması halinde Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray yönetiminin de bilgisi dahilinde görüşmeler yürüten Maicon'un menajerinden gelecek haberler artık beklenmeye başladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 03:21
  1. Galatasaray
  2. Maicon
  3. Brezilya

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