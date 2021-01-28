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Spor Galatasaray'da ayrılık! İngiltere'ye gidiyor
Spor

Galatasaray'da ayrılık! İngiltere'ye gidiyor

Senegalli golcü Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor. Diagne'nin İngiltere Premirer Lig ekiplerinden West Brom için sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 12:59:00 -
Galatasaray'da ayrılık! İngiltere'ye gidiyor

Galatasaray'da transferin bitmesine az bir süre kala hareketlilik yaşanıyor. Fanatik'in haberine göre Mbaye Diagne, West Bromwich için şu an Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçiyor. Senegalli golcü ardından İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübüne imzayı atacak.

Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor. Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde de artış yakalamış olacak.

Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray'da 19 maça çıktı ve 11 gollük takımına katkı sağladı.

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