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Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

- Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:48
Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale dar alan oyunu oynadığı belirtildi.

Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:48
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