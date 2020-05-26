Galatasaray'a tanıdık golcü: Aboubakar

Yeniakit.com.tr - Forvet hattına takviye yapacak olan Galatasaray'da golcü arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Aboubakar sesleri

Sarı kırmızılı ekip bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen şimdilerde Porto'da top koşturan Vincent Aboubakar'a kanca attı. Galatasaray'ın yeni sezonda Kamerunlu golcüye sarı kırmızılı formayı giydirmek için harekete geçeceği iddia edildi. Öte yandan Aboubakar'a bir çok Avrupa kulüplerinin de talip olduğu belirtildi.