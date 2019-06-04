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Galatasaray'a sürpriz başkan adayı!

Galatasaray'da ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin kaderi 13 Haziran'da belli olacak. Sarı kırmızılı kulüp için seçim kararı alınırsa Ali Dürüst'ün adaylığını koyacağı öğrenildi.

04 Haziran 2019 Salı 22:47
Galatasaray'a sürpriz başkan adayı!

Galatasaray'da idari ibrasızlık alan Mustafa Cengiz ve yönetiminin akıbeti 13 Haziran'da mahkemeden çıkacak kararla netleşecek. Sarı-kırmızılı kulüp seçime giderse Ali Dürüst aday olacak.

Galatasaray'da sıcak gündem bitmiyor. Futbol takımının şampiyonluğunun ardından gözler yeni sezon yapılanmasına ve transferlere dönerken sarı-kırmızılı yönetim yaklaşan mahkeme sebebiyle diken üstünde.

Olağan genel kurulda idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, mahkemeden yürütmeye durdurma kararı almıştı ama 13 Haziran'da mahkemeden karar çıkacak. Tüzüğe göre idari ibrasızlık alan yönetimin seçime gitmesi gerekiyor. Mahkeme, genel kurulda herhangi bir usulsüzlüğün yaşanmadığına karar verirse bu defa sarı-kırmızılılar seçime gidecek.

Terim ile anlaşır

Geçtiğimiz aylarda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu camianın önde gelen isimleri arasında yeni başkan olarak gösterilirken beklenen geri dönüş pek fazla olmamıştı.

12 Haziran'daki Divan Kurulu öncesi kulisler kaynarken yeni TFF'nin yönetim kurulunda yer almayan Ali Dürüst'ün adı Galatasaray'da başkan adayı olarak ortaya atıldı. Ağır ağabeyler muhtemel seçim kararında en uygun başkan adayı olarak Ali Dürüst'ü görüyor. Dürüst'ün Fatih Terim'le de en iyi anlaşan isimlerden biri olduğu ifade edilirken Abdürrahim Albayrak'ın da Sportif AŞ üzerinden tekrar yönetime dahil edilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 22:47
  1. Galatasaray
  2. Ali Dürüst

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