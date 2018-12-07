Galatasaray'a PFDK'dan bir şok daha!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, taraftarlarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.07 Aralık 2018 Cuma 17:37
Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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