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Galatasaray'a PFDK'dan bir şok daha!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, taraftarlarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

07 Aralık 2018 Cuma 17:37
Galatasaray'a PFDK'dan bir şok daha!

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:37
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  3. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
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