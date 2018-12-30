Galatasaray'a Nagatomo'dan kötü haber geldi

Galatasaray'da takımın kilit isimlerinden biri olan Yuto Nagatomo'da büyük tehlike kapıda.

Tecrübeli yıldız, Japonya Milli Takımı'yla 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Asya Kupası'na gidecek. Eğer Japonya turnuvada finale kadar giderse Nagatomo, Galatasaray formasıyla 5 maç kaçırmış olacak. Nagatomo'nun kaçıracağı maçlar Boluspor, Ankaragücü, Boluspor, Göztepe ve Alanyaspor.