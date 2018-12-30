Galatasaray'a Nagatomo'dan kötü haber geldi
Asya Kupası'nda boy gösterecek olan Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomu'nun takımının finale kadar gitmesi durumunda ligde 3, kupada 2 maç oynayamayacak.30 Aralık 2018 Pazar 10:41
Galatasaray'da takımın kilit isimlerinden biri olan Yuto Nagatomo'da büyük tehlike kapıda.
Tecrübeli yıldız, Japonya Milli Takımı'yla 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Asya Kupası'na gidecek. Eğer Japonya turnuvada finale kadar giderse Nagatomo, Galatasaray formasıyla 5 maç kaçırmış olacak. Nagatomo'nun kaçıracağı maçlar Boluspor, Ankaragücü, Boluspor, Göztepe ve Alanyaspor.
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