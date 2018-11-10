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Galatasaray'a İtalyan forvet geliyor

Galatasaray, Bologna'da yedeğe düşen Destro'nun peşine düştü.

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:02
Galatasaray'a İtalyan forvet geliyor

Devre arasında golcü transferi yapması kaçınılmaz olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtiliyordu. O ismin Bologna'da bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Mattia Destro olduğu ortaya çıktı.

Tecrübeli teknik adamın, bizzat arayarak "Seni Galatasaray'da görmek istiyorum" dediği 27 yaşındaki golcüye, kendisini nasıl kullanmak istediği konusunda bir de brifing verdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı teknik adamın ayrıca İstanbul'a davet ettiği oyuncunun menajeri Luca Puccinelli'yle de işin maddi boyutunu konuştuğu gündeme getirildi.

İngiliz basını ise Premier Lig takımlarından Newcastle'ın da 1.82 boyundaki Destro'nun peşinde olduğunu yazdı

ROMA VE MILAN GEÇMİŞİ VAR
Inter'in altyapısından yetişip sırasıyla Genoa, Siena, Roma ve Milan'da (kiralık) oynayan Destro, 2015'te formasını giymeye başladığı Bologna'da 93 maçta 25 gol atarken 8 de asist gerçekleştirdi.

Kariyerinde toplam 275 resmi maça çıkıp 107 gol-18 asistlik bir performans sergileyen İtalyan forvet, iki ayağını da etkili kullanabilen, çabuk ve fizik kapasitesi yüksek bir oyuncu.

8 kez İtalya Milli Takımı forması giyip 1 gol atan Destro, Bologna'da bu sezon 6 lig maçında oynadı, skora katkı yapamadı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 08:02
  1. İstanbul
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