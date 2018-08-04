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Galatasaray'a haciz şoku! Banka hesaplarına...

Galatasaray TV'nin banka hesaplarına, bir bilgisayar şirketi tarafından haciz konuldu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:42
Galatasaray'a haciz şoku! Banka hesaplarına...

Galatasaray bir yandan UEFA'nın FFP kısıtlamaları ile boğuşurken bir yandan da televizyon kanalına gelen hacizin şokunu yaşıyor. GS TV, daha önce aldığı hard disklerin parasını ödeyemeyince GS TV banka hesaplarına haciz konuldu.
 
"SADECE 905 TL ALABİLDİLER"

Sözcü'nün haberine göre bir bilgisayar şirketinden 28 bin 600 TL'ye satın aldığı harddisklerin parasını ödemeyen Galatasaray Televizyonunun (GS TV) banka hesaplarına, şirket avukatları tarafından başlatılan icra işlemi sonucu haciz konuldu. Ancak hesaplarda başka hacizler olması nedeniyle bilgisiyar şirketi şu aşamada sadece 905 TL alabilecek.
 
HARD DİSC PARASI

Galatasaray TV, 2018 Ocak ayında, ilgili bilgisayar şirketinden 50 adet hard disk satın aldı. Ücretlendirme dolar üzerinden yapılırken, doların artması üzerine borç da büyüdü. 
 
Bilgisayar firması avukatı Mehmet Nuri Aytekin, firmanın borcunu tahsil etmek için GS TV'yi icraya verirken haciz işlemini de başlattı. 
 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:42
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