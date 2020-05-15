Galatasaray'a genç yetenek Salih Özcan
Galatasaray scout ekibinin raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray, Holstein Kiel takımında ter döken Salih Özcan'ı yakın markaja aldı.
Aslan’da yeni hedef Almanya'da top koşturan Salih Özcan oldu.
Fatih Terim onay verdi
Scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih’e teknik direktör Fatih Terim’in de onay verdiği öğrenildi. Bonservisi Köln’de olan ve bu sezon kiralık forma giydiği Holstein Kiel’de yıldızlaşan 22 yaşındaki Salih, Bundesliga 2’de çıktığı 22 maçta 5 gol, 6 asistlik skor performansı gösterdi