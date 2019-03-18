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Galatasaray'a geleceği iddia ediliyordu! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'a geleceği iddia edilen Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:06
Galatasaray'a geleceği iddia ediliyordu! Resmi açıklama geldi

Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci ve Enes Ünal'ın menajerliğini yapan Batur Altıparmak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü menajer, "İrfan Can Kahveci ile alakalı bizim Başakşehir'i tercih etmemizin sebebi gelişimini orada iyi yapabileceğini düşünmemizdi. Sezon başından beri de iyi oynuyor. Yurt dışından takip edenler var ama şu anda fazla dile getirmek yanlış olur. Her şey yolunda giderse bir teklif getirebileceğimizi düşünüyorum. Tabii Başakşehir bunu uygun görür mü görmez mi o zaman konuşacağız. Umuyorum her iki taraf için de faydalı olacak olan olur" dedi.

"Okay, Premier Lig'e gitmeyi başaracaktır"

Okay Yokuşlu için Galatasaray'dan teklif alıp almadıkları sorusuna karşı Altıparmak şöyle konuştu: "Kim konuşuyor merak ediyorum. Bana gelen resmi bir şey yok. Ayrıca bizim de öyle bir düşüncemiz yok. Okay'ı oraya götürürken bir seneliğine götürmedik. Okay ile ilgili planlamamızda şu var; Celta Vigo şu anki pozisyonundan çıkar ve iyi duruma gelir. Kariyer planlamasında orada devam edip başarısını perçinleyerek İngiltere'ye Premier Lig'e gitmesidir. Hem kendi hedefi hem de bizim hedefimizdir ve bunu sakatlık olmadığı takdirde başarabileceğini düşünüyorum."

"Avrupa'daki kariyeri ne zaman biterse o zaman Türkiye'yi düşünürüz"

Batur Altıparmak, temsilciliğini yaptığı futbolculardan Enes Ünal'ın hızla gelişmeye devam ettiğini dile getirerek; "Enes için Avrupa'da zorlanıyor diyemeyiz, gelişiyor!. Sezon başında bana Enes ile ilgili 2-3 tane Türk kulübünden teklif geldi. Bize getir dediler. Ben o dönem için Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyoruz dedim. Villareal düşünmezse bile biz İspanya'da kalacağız ya da başka bir yere gideceğiz dedim. Bu tabii Enes ile birlikte aldığımız bir karar. Enes'in Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesi yok. Kısa ve orta vadede. Avrupa'daki kariyeri ne zaman biterse o zaman Türkiye'yi düşünürüz" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:06
  1. Galatasaray
  2. İngiltere
  3. Türkiye
  4. Başakşehir
  5. Avrupa
  6. İspanya
  7. Galata

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