Galatasaray yıldız isimle nikah tazeledi
Galatasaray kulübü, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın 2026'da bitecek sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
Galatasaray, Torreira'nın 2026'da bitecek sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
Yıllık 2,5 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun maaşı 3.5 milyon Euro'ya yükseldi.
16 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.
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