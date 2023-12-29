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Spor Galatasaray yıldız isimle nikah tazeledi
Spor

Galatasaray yıldız isimle nikah tazeledi

Yeniakit Publisher
2023-12-29 12:27:00 -
Galatasaray yıldız isimle nikah tazeledi

Galatasaray kulübü, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın 2026'da bitecek sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Galatasaray, Torreira'nın 2026'da bitecek sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Yıllık 2,5 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun maaşı 3.5 milyon Euro'ya yükseldi.

16 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.

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