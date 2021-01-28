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Spor Galatasaray yeni transferini açıkladı
Spor

Galatasaray yeni transferini açıkladı

Galatasaray 2 milyon Dolar karşılığında Mostafa Mohamed'i 1,5 yıllığına kiraladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:31:00 - 2021-01-28 23:40:25
Galatasaray yeni transferini açıkladı

Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in 2 milyon Dolar karşılığında 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracak.

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu, sarı kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca sarı kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracağı da ifade edildi.

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