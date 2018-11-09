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Galatasaray verilen cezalara itiraz etti

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalara itiraz etti.

09 Kasım 2018 Cuma 17:03
Galatasaray verilen cezalara itiraz etti

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylardan sonra Donk ve Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.

Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor.

PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:03
  1. Kayseri
  2. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  3. Ryan Donk
  4. Tahkim Kurulu

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