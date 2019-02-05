Galatasaray ve Fenerbahçe kadroyu UEFA'ya bildirdi UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA'ya yaptığı bildirimde kadroda yeni transferlere yer verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları açıklandı. Devre arası transfer döneminde kadrolarına takviye yapan iki takım da en fazla 3 oyuncu bildirme zorunluluğu nedeniyle transferlerinin tamamını UEFA'ya bildiremedi. Sadık, Moses ve Tolgay Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 3 yeni oyuncu hakkını Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan ve Victor Moses'tan yana kullandı. Serdar Aziz ve Miha Zajc kadroda yer almadı. Mitroglou kadroda yok Galatasaray ise Luyindama, Marcao ve Diagne listeye eklenen 3 futbolcu oldu. Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir kadroda yer almadı.

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