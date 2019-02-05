Galatasaray ve Fenerbahçe kadroyu UEFA'ya bildirdi
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA'ya yaptığı bildirimde kadroda yeni transferlere yer verdi05 Şubat 2019 Salı 14:15
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları açıklandı.
Devre arası transfer döneminde kadrolarına takviye yapan iki takım da en fazla 3 oyuncu bildirme zorunluluğu nedeniyle transferlerinin tamamını UEFA'ya bildiremedi.
Sadık, Moses ve Tolgay
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 3 yeni oyuncu hakkını Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan ve Victor Moses'tan yana kullandı. Serdar Aziz ve Miha Zajc kadroda yer almadı.
Mitroglou kadroda yok
Galatasaray ise Luyindama, Marcao ve Diagne listeye eklenen 3 futbolcu oldu. Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir kadroda yer almadı.
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