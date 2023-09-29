Galatasaray ve Beşiktaş'la anılmıştı! Oyuncu intihara teşebbüs etti: Şoke olacaksınız!
Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde intihara teşebbüs etti. Nice, oyuncuyu ikna etmek adına olay yerine psikolog gönderdi. Nice oyuncuları ise, Alexis Beka Beka'nın kız arkadaşıyla iletişime geçmeye çalışıyor.
Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs etti.
BFMTV'de yer alan habere göre, ekiplerin 22 yaşındaki futbolcuyu intihardan vazgeçirmeye çalıştıkları belirtildi.
22 yaşındaki futbolcunun, sevgilisinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu ve bu nedenle intihara meyilli olduğu aktarıldı.
Fransız futbolcuyu ikna etmek için jandarma, polis, itfaiye ekiplerinin dışında bir psikoloğun da görevlendirildiği ifade edildi.
Nice'in yıldızı Alexis Beka Beka'nın adı transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmıştı.
KIZ ARKADAŞIYLA İLETİŞİME GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR
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Nice, oyuncuyu ikna etmek adına olay yerine psikolog gönderdi. Nice oyuncuları ise, Alexis Beka Beka'nın kız arkadaşıyla iletişime geçmeye çalışıyor.