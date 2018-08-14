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Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Alvaro Negredo...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvet arayışları sürerken bomba bir iddia ortaya atıldı. Alvaro Negredo ve Bafetimbi Gomis'in takası olma ihtimali gündeme geldi.

14 Ağustos 2018 Salı 13:16
Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Alvaro Negredo...

İddialara göre; Fatih Terim gol atamasa da fiziği ve oyuna kattığı güçle beğendiği Negredo için bir kaç kez, ''bizde olsa aynen Elmander katkısı yapar'' sözlerini kullandı. Güneş’in de Gomis için, ''geçen sezon bizde olsaydı kesin şampiyon olurduk'' sözlerini ettiği biliniyor.

İki tarafın hocalarının bu sözlerine şahit olan iki takıma yakın isimler de bir takası gündeme getirmiş durumda...

Mustafa Cengiz ve Fikret Orman’a ayrı ayrı giden bu aracılar ilginç teklifler yaptılar. Cengiz’e, ''Başkanım Gomis zam istiyor. Yapacak durumunuz yok. Ama zam olmazsa bu adam oynamayacak gibi. Kimse de almak istemiyor. O parayı kimse vermez. Negredo da Beşiktaş’tan 4.35 milyon Euro alıyor. Şenol hoca da onu istemiyor. Takası düşünür müsünüz?'' dediler.

Orman’a da, ''Başkanım, Gomis’e 3.750 veya 4 milyon Euro veririm derseniz, Negredo ile takası konuşalım. Sonuçta adam işini yapıyor. Derdi para. Fatih hoca Negredo’yu beğeniyor. Ben biliyorum. Siz de Negredo’yu satamıyorsunuz. Negredo’nun maaşından biraz kırpıp Galatasaray’a götürebiliriz diyorum ben. İki taraf da mutlu olur diye düşünüyorum. Bir kaç gün düşünün bu konuyu'' sözlerini kullandı. Hem Cengiz hem de Orman sürpriz şekilde ortaya çıkan bu teklifi hocaları ile paylaşma kararı aldı.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:16
  1. Beşiktaş
  2. Galatasaray
  3. Alvaro Negredo
  4. Bafetimbi Gomis

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