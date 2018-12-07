0553 313 94 23

Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde

- Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bu kulvarda 200. galibiyetini elde edecek- Galatasaray, Terim idaresinde çıktığı 307 lig maçından 199 galibiyet, 68 beraberlik, 40 mağlubiyetle ayrıldı- Deneyimli çalıştırıcı, ligde üst üste en çok şampiyon olan ve en fazla şampiyonluğu bulunan teknik adam unvanlarını elinde bulunduruyor

07 Aralık 2018 Cuma 13:30
Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'e yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine bir adım uzakta bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıkacağı Çaykur Rizespor maçını kazanması durumunda tecrübeli teknik adam yönetiminde 200. lig galibiyetini elde edecek.

Galatasaray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı.


- Takımın başında olmayacak


Fatih Terim, cezası nedeniyle yarınki müsabakada takımının başında bulunamayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 10 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, takımının kazanması halinde 200. galibiyet sevincini buruk yaşayacak.


- Galatasaray'ın Terim ile lig karnesi


Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde ligde gösterdiği performans şöyle:

Sezon 0 G B M A Y P
1996-1997 34 25 7 2 90 30 82
1997-1998 34 23 6 5 86 43 75
1998-1999 34 23 9 2 85 30 78
1999-2000 34 24 7 3 77 23 79
2002-2003 34 24 5 5 61 27 77
2003-2004 26 11 8 7 40 34 41
2011-2012 40 25 11 4 78 30 86
2012-2013 34 21 8 5 66 35 71
2013-2014 5 2 3 0 7 3 9
2017-2018 18 14 1 3 41 12 43
2018-2019 14 7 3 4 23 16 24
Toplam 307 199 68 40 654 283 665

Not: 2011-2012 sezonunda Süper Final düzenlendiği için lig 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.


- Şampiyonluk sayısında rakipsiz


Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.


- Galatasaray'da 17 kupa kazandı


Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 13:30
  1. Çaykur Rizespor
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babalar çocuklarına mutlaka vakit ayırmalı
    1. Babalar çocuklarına mutlaka vakit..
    2. CHP'den "zeytincilik" ve "yarı zamanlı..
    3. O Arap ülkesi uzaya iki uydu gönderdi!
    4. Bakan Selçuk’tan ‘kayıt parası’ ve..
    5. Sultan 2. Abdülhamid Han Camisi'nde..
    6. Türkiye Finans'a "Avrupa'nın En İyi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Askerlik..
    8. Erdoğan,"Teknik çalışmaları yürüten..
    9. Bakan Pekcan, AA'nın "Yılın..
    10. Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne..
    11. Erdoğan, "(Cumhur ittifakı) Bu yerel..
    12. FETÖ'den kaçış hazırlığı yapanlara..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    15. Serdar Arseven "Zina suç olmasın!"..
    16. ABD'de onlarca uçuşu iptal ettiren..
    17. Saadet Partisi'nden Mansur Yavaş çıkışı
    18. Beko'dan yeni antrasit ürün serisi
    19. VakıfBank, grup lideri olarak yarı..
    20. Suudi Arabistan destekli lobicilerden..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."