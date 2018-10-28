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Galatasaray Teknik Direktörü Terim: İçim yanıyor, hatta...

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2018 Pazar 20:47
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: İçim yanıyor, hatta...


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 2-0 mağlup oldukları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim maç sonunda alınan yenilgiyi değerlendirirken, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İşte Fatih Terim'in maç sonundaki açıklamaları;

''Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Canım şok sıkkın, içim yanıyor hatta taşıyorum. Sonradan üzüleceğim ve yanlış anlaşılacak şeyler söylemek istemiyorum ama için yanıyor. Mesele, sakatlıklar, mevki eksikliği, fiziksel, psikolojik değil; mesele, beraber oynayacak, birbiri ile oynama gücüne sahip bir 11'e sahip olmak. Mesele bu.''

'''Sezon başından beri, gerek kazandığımız gerek kaybettiğimiz maçlardan sonra açıklamalarımda takip eden, mesajı alan, alt alta yazıldığında olayın ne olduğunu çok açık ortaya koyabiliriz. Bugünün skorunun anlatımı bu.''

''Zor gol atıyorsanız ve o atamadıklarından basitini yiyorsanız, bu. Malatyaspor'u tebrik ederim. Yüzeysel görünenler çok daha derin.''

''Ozan Kabak 3. penaltısını yaptı, öğrenecek. Savaşıyor, ruhu var, ben de ona o şansı vereceğim.''

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 20:47
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