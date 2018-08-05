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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kupa maçı öncesi konuştu: Böyle gider mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Akhisarspor ile oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

05 Ağustos 2018 Pazar 01:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kupa maçı öncesi konuştu: Böyle gider mi?

FATİH Terim, transfer yapılamamasından dert yandı. Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile takım kaptanları Bilal Kısa ve Selçuk İnan, Süper Kupa mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Akhisar'ı Türkiye Kupası şampiyonluğu nedeniyle tebrik ederek sözüne başlayan Terim, “Ülkemizi UEFA'da temsil edecekler, orada da başarılar diliyorum. Yarınki (bugün) maç iki şampiyonun maçı olacak. Son 10 Süper Kupa'nın 5'ini alan Galatasaray, Akhisar karşısında 6. kupayı almak için mücadele edecek. Akhisar'a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan, ben, herkes çalışıyor

TAKIMIN durumunu değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, “Dünya Kupası'nda olan arkadaşlarımız yoktu, geçen sezon Şubat ayından bu yana sakat olan Eren var, santrfor. Tolga Ciğerci zaten 3-4 aydır sakat. Bunun üzerine bir de UEFA'nın cezası gelince elimiz kolumuz bağlandı. Ben de okuyorum, o isteniyor, bu isteniyor ama böyle bir durum yok. Eksik başladık zaten, kadro derinliğinde de sorunlar var. 31 Ağustos'a kadar olan dönem birçok şeye gebe, transfer için her şey olabilir. Başkan, yönetim kurulumuz, ben ve 5 arkadaşımız, scout ekibimiz aylardır çalışıyoruz” dedi.

HADİ KÜÇÜLELİM DİYE KÜÇÜNÜLMEZ

 “İMKANIMIZA göre ince eleyip sık dokuyoruz” diyen Terim, “G.Saray'ın bugününü de yarınını da düşünmek zorundayız ama böyle gider mi? Bilmiyorum. Herkes anormal fedakarlıklar yapıyor. Her G.Saray taraftarı takviye istiyor, gönül de öyle istiyor ama gerçek hayat öyle değil. Birçok sorun var, hepsini çözmeye çalışıyoruz. Bundan sonra ne yapacağımıza bakacağız, geriye bakmıyoruz. Bizim gibi kulüpler hadi küçülelim diye küçülemez, aksine daha da genişlemek için formüller bulmak zorundadır. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var, gece gündüz çalışıyoruz, kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 01:56
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Süper Kupa finali
  4. Teleset Mobilya Akhisarspor
  5. Akhisarspor

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