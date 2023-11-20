Galatasaray şikayet etmişti! UEFA hakemle ilgili kararını verdi

Bayern Münih'in Almanya'da Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın hakemi olan ve özellikle ikinci yarıda verdiği kararlarla saç baş yolduran Antonio Nobre, sarı-kırmızılı kulüp tarafından 5 sayfalık özel mektupla UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet edildi.

Sabah'ın haberine göre; Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı.

Bu sırada VAR sistemi bozuldu ve saha kenarındaki monitörde pozisyon izlenemedi. Orta hakem Antonio Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uymak durumundaydı. Ancak VAR odasındaki (VAR) Tiago Martins ve (AVAR) Juan Martinez ile iki kez konuşarak golü verdi.

Galatasaray şikayet etti

Yaşananları araştıran ve VAR protokolünün çiğnendiğini ortaya çıkaran Galatasaraylı yetkililer, hukuki yollardan hakkını aramaya başladı. Portekizli orta hakem Antonio Nobre, UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık hazırlanan özel dosyayla şikayet edildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetemeyecek

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sonuca etki eden Nobre'ye, bir daha bu seviyede düdük çalamayacak.

2018-19 sezonunda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi arıza yapmıştı.

Başakşehir'in 82. dakikada Elia ile attığı nizami gol, VAR'da incelenemediği için yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararı geçerli olmuştu. Mücadele 0-0 sona ermişti.