Galatasaray scout ekibinden Michal Travnik hamlesi! 25 maç 10 gol 10 asist

Yeniakit.com.tr - Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a scout ekibinden sürpriz bir öneri geldi. Galatasaray scout ekibi Jablonec'de harika bir sezon geçiren ve tüm takımların gözdesi haline gelen Michal Travnik'yi canlı takip ettiği ortaya çıktı.

Son karar Fatih Terim'in!

Socut ekibinin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Michal Travnik'i önerdiği iddia edildi. Son kararı ise tecrübeli teknik adam Fatih Terim verecek. Genç oyuncuyu Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yakın markaja aldığı öğrenildi.

Travnik bu sezon Jablonec takımıyla bu sezon 25 maça çıkan Travnik, 10 gol atarken 10 da asist gerçekleştirdi.

Kaynak:Yeniakit.com.tr